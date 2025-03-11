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Колыванов: в матче ЦСКА — «Динамо» будет битва, зачем им закрываться и играть от обороны?

Колыванов: в матче ЦСКА — «Динамо» будет битва, зачем им закрываться и играть от обороны?
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Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо». Игра состоится 12 марта и начнётся в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра между ЦСКА и «Динамо» — дерби, где может произойти что угодно. Обе команды похожи по стилю игры: любят атаковать, прессинговать и играть высоко. Это яркая вывеска, ведь хорошие футболисты выступают в обоих клубах. Будет битва. Не думаю, что команды станут играть от обороны. Зачем им закрываться? Все будут играть в атаку, тем более правило выездного гола отменили», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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