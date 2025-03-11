Расписание дня Кубка России 11 марта

Сегодня, 11 марта, состоятся первые матчи 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 11 марта (время — московское):

19:00. «Динамо» Махачкала — «Локомотив»;

20:00. «Краснодар» — «Ахмат».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.