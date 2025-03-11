«Динамо» Мх — «Локомотив»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч Пути регионов Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.