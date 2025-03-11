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«Чемпионат» запустил сериал о своих легендах. Первая история — от основателя сайта

«Чемпионат» запустил сериал о своих легендах. Первая история — от основателя сайта
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11 марта 2025 года «Чемпионат» отмечает своё 20-летие, но празднование этой знаменательной даты в своей истории мы растянем на весь год. Каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата». Представители команды «Чемпа» будут рассказывать, что для них проект «Чемпионат».

В первой части этого сериала своими историями и воспоминаниями поделится идейный вдохновитель и основатель «Чемпионата» Дмитрий Сергеев, работавший управляющим директором с 2005 по 2016 годы и «приглядывавший» за ним до 2019 года. Сейчас он является руководителем 9RED, управляющей проектами в igaming-индустрии.

Первая серия «Легенды Чемпионата»:
Рекорды, провалы и любовь к спорту: основатель «Чемпионата» Дмитрий Сергеев — о 20-летии
Эксклюзив
Рекорды, провалы и любовь к спорту: основатель «Чемпионата» Дмитрий Сергеев — о 20-летии
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