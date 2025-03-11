Дьяков: Альба ничего не ломал в «Ростове», пока испанец идёт по стопам Карпина

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался об игре ростовчан после отставки тренера Валерия Карпина. Клуб возглавил испанец Джонатан Альба, работавший в штабе Карпина.

«Карпин ушёл из «Ростова» перед самым началом второй части сезона, а команду возглавил человек из его штаба, который был в тренировочном процессе и хорошо знает футболистов. Очевидно, что Альба ничего не ломал в «Ростове», поэтому пока испанец идёт по стопам Карпина. У «Ростова» была хорошая игра с «Динамо», а «Оренбург» вообще донор очков для всех клубов РПЛ. Им будет сложно выбраться из этой ситуации. Если Альба останется дальше, произойдут трансферы и пройдут сборы, будет конкретно видна его работа», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.