«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом». Игра пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.