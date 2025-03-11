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«Краснодар» — «Ахмат»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:00 мск

«Краснодар» — «Ахмат»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 11 марта, состоится первый матч Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом». Игра пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.

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