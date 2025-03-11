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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 11 марта

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 11 марта
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Сегодня, 11 марта, состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня запланировано четыре встречи. В центральном противостоянии встретятся «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен».

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала, расписание матчей:

  • 20:45 мск. «Барселона» — «Бенфика»;
  • 23:00 мск. «Ливерпуль» — «ПСЖ»;
  • 23:00 мск. «Байер» — «Бавария»;
  • 23:00 мск. «Интер» — «Фейеноорд».

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов проходили 4 и 5 марта. Ответные игры состоятся 11 и 12 марта. По их итогам будет определен полный список четвертьфиналистов ЛЧ. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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