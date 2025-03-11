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Таранов: Кисляк показывает квалифицированную и взрослую игру не по годам

Таранов: Кисляк показывает квалифицированную и взрослую игру не по годам
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Бывший защитник московского ЦСКА Иван Таранов высказался об игре 19-летнего полузащитника армейцев Матвея Килсяка.

«Похвала Кисляку абсолютно заслуженная — он уже на протяжении нескольких матчей показывает квалифицированную и взрослую игру не по годам. Это очень хорошее качество. Очень хочется верить, что у Матвея большие перспективы и большое будущее. Он играет практически без ошибок, а в последней игре с «Химками», по-моему, вообще ни разу не ошибся. А также он очень часто обостряет игру. Дай бог, чтобы продолжал в том же духе», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024/2025 центральный полузащитник Матвей Кисляк 19 раз появлялся на поле в матчах московского ЦСКА во всех турнирах. 19-летний хавбек отметился одним забитым мячом. За 10 туров до конца чемпионата России армейцы занимают шестое место в турнирной таблице с 35 очками в 20 матчах.

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