Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Фейеноорд»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

«Интер» — «Фейеноорд»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский «Интер» и нидерландский «Фейеноорд». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч 1/8 финала между этими командами завершился уверенной победой «нерадзурри» со счётом 2:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Интер» — «Фейеноорд». Индзаги слишком солидный для глупостей
«Интер» — «Фейеноорд». Индзаги слишком солидный для глупостей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android