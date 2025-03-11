Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Бенфика: во сколько ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию онлайн, 11 марта 2025

«Барселона» — «Бенфика»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию онлайн
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игру будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых матчах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов. Первый матч этих соперников на стадии 1/8 завершился победой испанского клуба со счётом 1:0.

Сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Барселона» — «Бенфика». Левандовски и Флик едут в 1/4 финала
«Барселона» — «Бенфика». Левандовски и Флик едут в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android