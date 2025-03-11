«Ливерпуль» — «ПСЖ»: во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Ливерпуль» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру будет обслуживать румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Первая встреча команд завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля».

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице и участвовал в стыковых матчах. «Ливерпуль» занял первую строчку на общем этапе и получил прямую путёвку в 1/8 финала.