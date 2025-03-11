Джон Оби Микел прокомментировал победу «Челси» в матче АПЛ с «Лестером»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел прокомментировал победу «синих» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:0).

«Я видел, как люди говорили, что это всего лишь «Лестер», да, так оно и было, но мы должны были выйти на поле, хорошо выступить и победить. «Лестер», кстати, очень усложнил нам задачу, и это их заслуга.

Тренер был доволен после игры, и это правильно. Играть против пятёрки защитников, поверьте мне, нелегко, так что это заслуга этого парня. Сейчас мы находимся на той стадии, когда все борются за очки, особенно в нижней части лиги.

Санчес снова допустил ошибку, которая, к счастью, не привела к голу, но что он делал? Я не понимаю. Это был кросс, с которым, я думаю, могут справиться центральные защитники, а он снова вышел. Я не знаю, куда он направился», — приводит слова Микела Chelsea News.