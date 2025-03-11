Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил вероятность ухода Бителло из клуба летом

Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил вероятность ухода Бителло из клуба летом
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил вероятность ухода бразильского полузащитника Бителло из клуба грядущим летом.

— Насколько высока вероятность ухода Бителло из «Динамо» летом?
— Если к нему будет интерес и хорошее предложение, вероятность есть. Предложение, которое было, нас не устроило. Зимой от нескольких клубов мы получали по нему предложения, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Бителло не вернулся в «Динамо» к началу учебно-тренировочных сборов бело-голубых. Позднее бразилец всё-таки прибыл в расположение команды.

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 11 результативными передачами. Контракт бразильца с московским клубом действует до лета 2028 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Пивоваров: когда Бителло не явился на сборы, его представитель вёл себя агрессивно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android