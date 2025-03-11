Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил вероятность ухода Бителло из клуба летом

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил вероятность ухода бразильского полузащитника Бителло из клуба грядущим летом.

— Насколько высока вероятность ухода Бителло из «Динамо» летом?

— Если к нему будет интерес и хорошее предложение, вероятность есть. Предложение, которое было, нас не устроило. Зимой от нескольких клубов мы получали по нему предложения, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Бителло не вернулся в «Динамо» к началу учебно-тренировочных сборов бело-голубых. Позднее бразилец всё-таки прибыл в расположение команды.

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 11 результативными передачами. Контракт бразильца с московским клубом действует до лета 2028 года.