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«Я не мог терпеть!» Вендел выступил с заявлением на фоне расистского скандала

«Я не мог терпеть!» Вендел выступил с заявлением на фоне расистского скандала
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Полузащитник «Зенита» Вендел выступил с заявлением по поводу своего неприличного жеста в адрес болельщиков «Факела» на матче 20-го тура РПЛ (2:0). Бразилец подтвердил, что его оскорбляли на расовой почве, поэтому он не сдержался.

«Этот непреднамеренный жест — моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун.

С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше, и это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение.

Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила», — цитирует Вендела официальный телеграм-канал «Зенита».

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