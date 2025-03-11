Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Мх Агаларов: Махачев — один из величайших в истории единоборств

Форвард «Динамо» Мх Агаларов: Махачев — один из величайших в истории единоборств
Комментарии

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о действующем обладателе чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Исламе Махачеве.

«Лично с Махачевым незнаком, но, когда он был на домашней игре, перекинулись парой фраз. За единоборствами слежу. Махачев — один из величайших легковесов в истории смешанных единоборств», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Махачкалинское «Динамо» после 20 туров Российской Премьер-Лиги занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем матче внутреннего первенства динамовцы сыграют с «Крыльями Советов».

Материалы по теме
«Динамо» Махачкала — «Локомотив». Ah, here we go again
«Динамо» Махачкала — «Локомотив». Ah, here we go again
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android