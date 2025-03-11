Форвард «Динамо» Мх Агаларов: Махачев — один из величайших в истории единоборств

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о действующем обладателе чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Исламе Махачеве.

«Лично с Махачевым незнаком, но, когда он был на домашней игре, перекинулись парой фраз. За единоборствами слежу. Махачев — один из величайших легковесов в истории смешанных единоборств», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Махачкалинское «Динамо» после 20 туров Российской Премьер-Лиги занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем матче внутреннего первенства динамовцы сыграют с «Крыльями Советов».