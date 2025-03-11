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«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела

«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку полузащитника команды Вендела. Бразилец был удалён с поля по ходу игры 20-го тура РПЛ с «Факелом».

«Зенит» обратился вечером вчера с просьбой об отмене красной карточки Венделу и представил все документы для этого», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

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