Гус Хиддинк — о рекорде Дзюбы: я восхищён им, Артём заслуживает уважения!

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк прокомментировал историческое достижение форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. В воскресенье, 9 марта, нападающий забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова (233).

«Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола? Поздравляю его, это рекордное достижение. Я восхищён им, он заслуживает уважения!» — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.