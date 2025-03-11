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Рязанцев высказался о рекорде Дзюбы по голам в российском футболе

Рязанцев высказался о рекорде Дзюбы по голам в российском футболе
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Известный российский экс-футболист Александр Рязанцев отреагировал на исторический рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Накануне 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Можно поздравить Дзюбу! Он стал самым лучшим бомбардиром в России. Следующая цель 250 голов? Почему нет? Будем ждать следующего бомбардира. Может, такой уже вырос и играет. Тюкавин? Посмотрим, сейчас у него тяжелейшая травма. Надо восстановиться после неё», — сказал Александр Рязанцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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