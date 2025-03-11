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Тренер «ПСЖ» Энрике не считает предстоящий матч с «Ливерпулем» главной игрой сезона

Тренер «ПСЖ» Энрике не считает предстоящий матч с «Ливерпулем» главной игрой сезона
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем». В первой игре парижане уступили со счётом 0:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важнейший ли это матч сезона? Нет. Я всегда надеюсь, что самый важный ещё впереди. И надеюсь, что он будет последним в сезоне. Сейчас нам нужно бороться за то, чтобы после игры с Ливерпулем у нас остались ещё матчи в Лиге чемпионов», — приводит слова Энрике испанское онлайн-издание AS.

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице и участвовал в стыковых матчах. «Ливерпуль» занял первую строчку на общем этапе и получил прямую путёвку в 1/8 финала.

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