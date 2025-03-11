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Рязанцев: «Динамо» должно справиться без Тюкавина, не только на нём держится результат

Рязанцев: «Динамо» должно справиться без Тюкавина, не только на нём держится результат
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Известный российский экс-футболист Александр Рязанцев оценил то, как 21-летний марокканский нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб заменил травмированного форварда Константина Тюкавина. Африканец отличился в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала (4:0).

«В последней игре Маухуб неплохо заменил Тюкавина. Нельзя сказать, что только на Косте держался результат команды. «Динамо» должно справиться без него», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московское «Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджу», в сентябре этого года. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года.

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