Шаронов: хотел бы, чтобы в России больше говорили про футбол

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о развитии футбола в стране. Он считает, что потенциал у России в футбольном плане очень большой.

«Я хотел бы, чтобы мы в России больше говорили про футбол, несмотря ни на что. У нас очень мало говорят об игре, говорят только о счёте или чём-то ещё. А потом мы получаем удовольствие от условного матча «ПСЖ» с «Ливерпулем» со счётом 0:1. Там проявляются тенденции современного футбола. Нам нужно сделать акцент на футболе, чтобы он развивался, а потенциал у России очень большой», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.