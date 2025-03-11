Массимо Каррера оценил шансы «Аталанты» в борьбе за победу в Серии А

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о шансах «Аталанты» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне итальянской Серии А после разгромной победы над «Ювентусом» (4:0) в матче 28-го тура.

«Может ли «Аталанта» бороться за чемпионство? Победа над «Ювентусом» показала, что у них есть все необходимые качества, чтобы бороться за титул», — приводит слова Карреры «Евро-Футбол.Ру».

Отметим, что во время своей профессиональной карьеры Каррера выступал за «Аталанту» (с 1996 по 2003 год).

После 28 сыгранных матчей «Аталанта» занимает третье место турнирной таблицы. Подопечные Джан Пьеро Гасперини заработали 58 очков. На первой строчке находится «Интер». Миланский клуб имеет в своём активе 61 очко.