Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Совладелец «МЮ» Рэтклифф высказался о капитане команды Бруну Фернандеше

Совладелец «МЮ» Рэтклифф высказался о капитане команды Бруну Фернандеше
Комментарии

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о португальском полузащитнике «красных дьяволов» Бруну Фернандеше, являющимся капитаном команды.

«В составе команды, как мы знаем, есть отличные игроки, а капитан — потрясающий футболист. Нам определённо нужен Бруно, он фантастический футболист», — приводит слова Рэтклиффа BBC.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Совладелец «МЮ» Рэтклифф рассказал, как сообщил Фергюсону об отказе от выплат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android