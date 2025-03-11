Агаларов: каждый футболист в команде — боец, мы способны решить задачу остаться в РПЛ

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов уверен, что команда сможет сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

«В таблицу будем смотреть после 30-го тура. Могу сказать, что у нас в команде каждый футболист — боец. Уверен в каждом, что мы способны решить задачу остаться в РПЛ. Диалог ведётся, но он остаётся в раздевалке между нами», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Махачкалинское «Динамо» после 20 туров Российской Премьер-Лиги занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем матче внутреннего первенства динамовцы сыграют с «Крыльями Советов».