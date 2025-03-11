Команда экс-игрока «Локо» Дмитрия Тарасова «Родина Медиа» прекратила существование

Медиафутбольный клуб «Родина Медиа», президентом которого является бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов, объявил о прекращении своего существования.

«Мы вместе с вами прошли прекрасный путь! Это было время ярких чемпионств, красивых побед и неприятных поражений, которые делали нас сильнее. Вместе мы забивали трибуны и кричали друг за друга. Мы шумели в медиаполе настолько громко, что о нас точно ещё будут говорить — они сделали это. Каждый из вас — неотъемлемая часть нашей истории. Мы создали не просто команду, а настоящую семью, где каждый игрок, тренер и болельщик был важен и ценен.

У каждой истории есть конец, сегодня она заканчивается для нас. Друг за друга и за «Родина Медиа» — навсегда в воспоминаниях. С любовью и благодарностью, ваша «Родина Медиа», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.