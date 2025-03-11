«Развиваемся вместе». Московское и махачкалинское «Динамо» провели совместную конференцию

Московское и махачкалинское «Динамо» провели совместную конференцию, посвящённую развитию сотрудничества двух клубов. В бизнес-мероприятии приняли участие генеральные директора Павел Пивоваров и Шамиль Газизов, а также сотрудники клубов, отвечающие за различные направления работы.
Отмечается, что в рамках задачи по развитию партнёрских отношений между клубами стороны обсудили такие направления, как:
- поддержка развития и взаимодействие Академий;
- спортивная медицина;
- разработка цифровых продуктов и их внедрение в практику;
- работа со спонсорами;
- маркетинг, матчевый день, мерчандайзинг, работа в пиар- и медиапространстве;
- реализация билетной программы;
- благотворительные проекты;
- финансовые и юридические аспекты работы футбольного клуба;
- реализация совместных инициатив для болельщиков двух команд и прочее.
«Большая динамовская семья. Два «Динамо» поделились друг с другом опытом и наметили конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию и совместным активностям. Развиваемся вместе!» — говорится в заявлении в телеграм-канале московского клуба.
Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.