«Развиваемся вместе». Московское и махачкалинское «Динамо» провели совместную конференцию

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Московское и махачкалинское «Динамо» провели совместную конференцию, посвящённую развитию сотрудничества двух клубов. В бизнес-мероприятии приняли участие генеральные директора Павел Пивоваров и Шамиль Газизов, а также сотрудники клубов, отвечающие за различные направления работы.

Отмечается, что в рамках задачи по развитию партнёрских отношений между клубами стороны обсудили такие направления, как:

поддержка развития и взаимодействие Академий;

спортивная медицина;

разработка цифровых продуктов и их внедрение в практику;

работа со спонсорами;

маркетинг, матчевый день, мерчандайзинг, работа в пиар- и медиапространстве;

реализация билетной программы;

благотворительные проекты;

финансовые и юридические аспекты работы футбольного клуба;

реализация совместных инициатив для болельщиков двух команд и прочее.

«Большая динамовская семья. Два «Динамо» поделились друг с другом опытом и наметили конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию и совместным активностям. Развиваемся вместе!» — говорится в заявлении в телеграм-канале московского клуба.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.