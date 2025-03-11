Шаронов: хорошо, что Кисляк попал в ЦСКА, где может показывать свои лучшие качества

Российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о прогрессе молодого полузащитника ПФК ЦСКА Матвея Кисляка.

«Кисляк — парень конструктивного плана, который не во всех командах себя бы проявил. Мы бы не увидели его во всех клубах, потому что всё зависит от стилистики игры. Хорошо, что Матвей попал туда, где может показывать свои лучшие качества, не обладая хорошей антропометрией и физическими данными. Он умён и техничен. Очень хорошо, что о нём говорят. Чем больше будет появляться таких футболистов, тем лучше. Для того чтобы футболист прогрессировал, нужна определённая среда. Это зависит от тренировочного процесса и игры команды.

В ЦСКА есть тот же Файзуллаев. То есть в команде много конструктивных футболистов. Такие игроки нужны, чтобы реализовывать идеи Николича. Все говорят про его ромб, но дело вообще не в нём. 4-4-2 — это просто футбольный сленг, а для остальных это стало каким-то открытием. Пьянич подтвердил мои слова, ведь Николич хочет, чтобы четвёрка игроков взаимодействовала и постоянно меняла позиции. То есть сама идея, чтобы эти игроки были больше с мячом, создавая преимущество. Не надо привязываться к каким-то геометрическим фигурам», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.