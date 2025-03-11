Сапета: у Шатова есть характер и опыт, поэтому «Урал» выйдет в РПЛ

Бывший российский футболист Александр Сапета высказался о выступлении «Урала» в Мелбет Первой лиге, а также оценил шансы уральского клуба на возвращение в РПЛ.

«Интересно наблюдать за работой Шатова в «Урале». Он достаточно молодой тренер, поэтому будет интересно посмотреть за его подходом к игре. У него есть характер, опыт за плечами, и его уважают в команде. Поэтому «Урал» выйдет в РПЛ», — приводит слова Сапеты Metaratings.

После 23 туров Первой лиги «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Лидирует «Балтика», у которой 47 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Олега Шатова сыграет с «Черноморцем». Игра состоится 15 марта и пройдёт в Екатеринбурге.