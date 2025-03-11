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Артём Дзюба выступил с заявлением о своём историческом рекорде

Артём Дзюба выступил с заявлением о своём историческом рекорде
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба выступил с заявлением о своём историческом рекорде. Накануне 36-летний форвард забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошёл по количеству голов Александра Кержакова.

«Хочу сказать спасибо всем моим партнёрам, без вас этого рекорда не было бы. Спасибо семье, близким и друзьям, которые всю карьеру рядом и поддерживают в любые моменты, очень ценю и люблю вас. Спасибо всем болельщикам, без вас футбол — ничто. Я счастлив и готов к новым вершинам вместе с „Акроном“, — написал Дзюба в своём телеграм-канале.

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