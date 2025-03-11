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«В РПЛ ничья была по делу». Радимов высказался о матче «Локо» и «Динамо» Мх в Кубке России

«В РПЛ ничья была по делу». Радимов высказался о матче «Локо» и «Динамо» Мх в Кубке России
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Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В РПЛ ничья (1:1 в матче 19‑го тура. — Прим. «Чемпионата») была по делу. В первом тайме доминировало «Динамо» и закономерно повело в счёте, потом «Локомотив» перестроился и стал играть более коллективно и быстрее. Гол вытекал из логики игры, ничья закономерна, никто не заслуживал поражения.

Сейчас игра пошла на вылет. Махачкалинское «Динамо» — настолько неустойчивая команда, что в Кубке будет ещё более ожесточённая борьба. Будет многое решать фактор первого гола», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.

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