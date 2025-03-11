«Факел» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»
Поделиться
Воронежский «Факел» простит Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) рассмотреть эпизод на 19-й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором арбитр Виталий Мешков засчитал гол нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19' 0:2 Кассьерра – 57'
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'
Также воронежский клуб просит рассмотреть гол нападающего «Зенита» Матео Кассьерры на 57-й минуте матча. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.
Воронежский «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 14 очков за 20 матчей. Санкт-петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2025
-
13:45
-
13:45
-
13:44
-
13:40
-
13:28
-
13:16
-
13:06
-
12:55
-
12:51
-
12:50
-
12:48
-
12:45
-
12:36
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:24
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
10:47
-
10:41
-
10:40
-
10:30
-
10:30
-
10:26
-
10:15
-
10:13
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:45