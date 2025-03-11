«Факел» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

Воронежский «Факел» простит Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) рассмотреть эпизод на 19-й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором арбитр Виталий Мешков засчитал гол нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

Также воронежский клуб просит рассмотреть гол нападающего «Зенита» Матео Кассьерры на 57-й минуте матча. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Воронежский «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 14 очков за 20 матчей. Санкт-петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке.