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«Факел» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

«Факел» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»
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Воронежский «Факел» простит Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) рассмотреть эпизод на 19-й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором арбитр Виталий Мешков засчитал гол нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

Также воронежский клуб просит рассмотреть гол нападающего «Зенита» Матео Кассьерры на 57-й минуте матча. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Воронежский «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 14 очков за 20 матчей. Санкт-петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке.

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