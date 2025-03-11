Игрок «Химок» Садыгов — о ситуации с уголовным делом отца: он давал интервью, всё хорошо

Футболист «Химок» Илья Садыгов заявил, что если его отец Туфан Садыгов даёт интервью, значит, с ним всё нормально. Напомним, 12 декабря суд избрал Садыгову меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 18 суток, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

— Как сейчас обстоит ситуация?

— Он же давал интервью, значит, всё хорошо. Как я реагировал зимой? Это семейное, личные моменты, не хотелось бы это обсуждать. Конечно, переживал. Не хотелось бы комментировать.

— Говорят, что из‑за ситуации в «Химках» не платят зарплату.

— Кто эти слухи распускает, видимо, лучше знают. Я не хочу комментировать, вы же видите, команда выходит на поле и играет, — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Химки» встречались с ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Рафаэль Шафеев (Волгоград). Матч завершился минимальной победой столичного клуба — 1:0. ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 35. Команда занимает шестое место в турнирной таблице. «Химки» остались с 19 очками. Подмосковный клуб располагается на 12-й строчке.