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Иван Таранов: игра «Краснодара» после зимы куда-то пропала

Иван Таранов: игра «Краснодара» после зимы куда-то пропала
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Российский экс-футболист Иван Таранов поделился мнением об игре «Краснодара». Он считает, что после зимнего перерыва игра «быков» ухудшилась — пропало взаимодействие между игроками.

«Не знаю, насколько «Краснодар» заряжен на победу в Кубке России. Но команде нужно побеждать в каждом матче и набирать обороты. Судя по матчам в конце первой части сезона, игра «Краснодара» куда-то пропала. В матче с «Крыльями Советов» «быки», мягко говоря, удивили не с очень хорошей стороны — нет игры. Команде нужно находить связки и взаимодействия», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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