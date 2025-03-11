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ЭСК рассмотрит удаление Вендела в матче с «Факелом»

ЭСК рассмотрит удаление Вендела в матче с «Факелом»
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ЭСК РФС рассмотрит эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Венделом за агрессивное поведение (оскорбительный жест в адрес трибун). Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43 очка). «Факел» располагается на 15-м месте. Воронежская команда набрала 14 очков.

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