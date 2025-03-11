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Манчестер Юнайтед объявил, что построит новый стадион на 100 тыс. мест на замену Олд Траффорд

«МЮ» объявил, что построит новый стадион на 100 тыс. мест на замену «Олд Траффорд»
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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила, что манкунианский клуб планирует построить новый стадион на замену «Олд Траффорд». Новая арена «красных дьяволов» будет вмещать 100 тыс. зрителей.

Отметим, что «Олд Траффорд» является домашним стадионом для «Манчестер Юнайтед» с 1910 года. «Красные дьяволы» — одна из самых популярных английских команд. Главным тренером «Манчестер Юнайтед» является португальский специалист Рубен Аморим, капитаном команды — Бруну Фернандеш.

Фото: Пресс-служба «Манчестер Юнайтед»

Фото: Пресс-служба «Манчестер Юнайтед»

Фото: Пресс-служба «Манчестер Юнайтед»

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем матче внутреннего первенства «дьяволы» сыграют с «Лестером».

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