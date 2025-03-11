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Стали известны планы «Ливерпуля» на летнее трансферное окно

Стали известны планы «Ливерпуля» на летнее трансферное окно
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Английский «Ливерпуль» планирует устроить перестройку состава в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клуб потенциально могут покинуть голкипер Кивин Келлехер, полузащитники Ватару Эндо и Харви Эллиотт, а также нападающие Федерико Кьеза и Диогу Жота. Также ожидается несколько новых приобретений.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 70 очков за 29 встреч и опережает своего ближайшего преследователя на 15 очков.

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