«Можно завершать карьеру». Рашид Рахимов высказался о рекорде Артёма Дзюбы

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на исторический рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

— Артёма поздравляю. Он лично долго к этому шёл. Можно завершать карьеру (улыбается).

— Вы считаете его сильнейшим нападающим в истории чемпионатов России?

— Ну, если он столько забил… Говорить, что сильнейший, неправильно. Но один из таких — это точно. Забить такое количество мячей дорогого стоит, — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.