«Это серьёзная дата». Дмитрий Булыкин поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Бывший нападающий «Аякса», «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин поздравил «Чемпионат» с 20-летием.

«Поздравляю «Чемпионат» с 20-летием! Это серьёзная дата. Продолжайте нас радовать свежими новостями и интересными интервью. Удачи вам и процветания. С юбилеем!» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За время своей карьеры экс-футболист выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», немецкие «Байер» и «Фортуну», нидерландские «Аякс», «Ден Хааг» и «Твенте», бельгийский «Андерлехт» и нижегородскую «Волгу». В составе основной сборной России Булыкин провёл 15 матчей, в которых забил семь голов.