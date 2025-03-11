Дьяков: Вендела могли просто послать на три буквы — есть ли в этом расизм?

Российский экс-футболист Виталий Дьяков высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Бразилец получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес болельщиков. Предполагается, что Вендел мог услышать в свой адрес расистские оскорбления.

«Вполне возможно, что во время матча «Факел» — «Зенит» были расистские выкрики. Не хотелось бы, чтобы в России процветал расизм. Но Вендела могли просто послать на три буквы. Есть ли в этом расизм? А Вендел явно уже знает русский язык. Мы не знаем, кто и что кричал, поэтому не надо всё сразу списывать на расизм. В любом случае футболист должен контролировать себя и свои эмоции. В итоге Вендел получил заслуженное удаление.

Лучшее, что есть в «Факела», — болельщики. Футбол со стороны команды душераздирающий, а болельщики — шикарные. Надеюсь, прецедентов больше не будет и закрытия трибун — тоже. Потому что смотреть матчи «Факела» при пустых трибунах гораздо печальней», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.