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Нигматуллин: «Чемпионат», с днем рождения! 20 лет — прекрасный возраст

Нигматуллин: «Чемпионат», с днем рождения! 20 лет — прекрасный возраст
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Известный российский экс-футболист Руслан Нигматуллин поздравил «Чемпионат» с 20-летием.

«Чемпионат», с днем рождения! 20 лет — прекрасный возраст. Оставайтесь такими же яркими, зрелыми, в тренде. Оставайтесь лучшими! С удовольствием всегда вас читаю», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, за времена спортивной карьеры Нигматуллин выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, КАМАЗ, «Верона», «Салернитана», «Терек», «СКА-Ростов» и израильский «Маккаби Ахи». Также он защищал цвета национальной команды России, в составе которой провёл 24 матча.

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