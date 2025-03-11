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РФС объявил об изменениях в регламенте Кубка России

РФС объявил об изменениях в регламенте Кубка России
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В понедельник, 10 марта, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение утвердить изменения в регламент Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Сообщается, что изменения касаются порядка проведения жеребьёвки: она определит всю сетку оставшейся части турнира до Суперфинала. Жеребьёвка состоится 12 марта по окончании матча ЦСКА — «Динамо».

В результате жеребьёвки определятся:
– пары и хозяева в матчах 1-го этапа 1/2 финала раунда плей-офф нижней сетки (Путь регионов);
– возможные пары 2-го этапа 1/2 финала раунда плей-офф нижней сетки (Путь регионов) – хозяева в финальных матчах верхней (Путь РПЛ) и нижней (Путь регионов) сеток.

Изменения в порядок проведения жеребьёвки внесены для того, чтобы расписание матчей заключительных туров РПЛ было составлено оптимальным образом для команд с ограниченным авиасообщением.

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