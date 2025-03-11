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Глава РПЛ Алаев поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Глава РПЛ Алаев поздравил «Чемпионат» с 20-летием
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поздравил «Чемпионат» с 20-летием. Алаев пожелал сотрудникам «Чемпионата» оставаться яркими и задорными.

«На календаре 11 марта — знаменательный день! Сегодня 20 лет отмечает один из ярких порталов, пишущих о спорте, — Championat.com. Честно говоря, очень удивился, что уже 20 лет! Срок серьёзный, а вы, ребята, обращаюсь ко всей редакции и журналистам портала, всё такие же молодые, дерзкие и азартные, что выливается в ваши статьи и инсайды. Пожалуйста, оставайтесь такими же яркими, молодыми и задорными! Пишите побольше о футболе, особенно об РПЛ. Критиковать можно, но только обоснованно. Всех читателей и пользователей с праздником. Не останавливайтесь, только вперёд», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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