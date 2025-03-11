Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«20 лет не возраст!» Станислав Черчесов поздравил «Чемпионат» с юбилеем

«20 лет не возраст!» Станислав Черчесов поздравил «Чемпионат» с юбилеем
Комментарии

Известный российский тренер Станислав Черчесов поздравил «Чемпионат» с 20-летним юбилеем. Он пожелал изданию удачи и успехов в дальнейшей работе.

«Дорогие друзья с «Чемпионата», мои поздравления с юбилеем! Удачи вам! 20 лет не возраст! Так же хвалите, ругайте, так же критикуйте, так же возносите, как и до этого, наших спортсменов и тренеров. Вы быстро завоевали российский рынок. Продолжайте в том же духе! Успехов и удачи!» — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сейчас Черчесов пребывает в статусе свободного агента. Его последним местом работы была сборная Казахстана.

Материалы по теме
Кто был легендой «Чемпионата» и за что прилетали баны? Тест про нашу историю
Тест
Кто был легендой «Чемпионата» и за что прилетали баны? Тест про нашу историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android