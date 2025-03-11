«20 лет не возраст!» Станислав Черчесов поздравил «Чемпионат» с юбилеем

Известный российский тренер Станислав Черчесов поздравил «Чемпионат» с 20-летним юбилеем. Он пожелал изданию удачи и успехов в дальнейшей работе.

«Дорогие друзья с «Чемпионата», мои поздравления с юбилеем! Удачи вам! 20 лет не возраст! Так же хвалите, ругайте, так же критикуйте, так же возносите, как и до этого, наших спортсменов и тренеров. Вы быстро завоевали российский рынок. Продолжайте в том же духе! Успехов и удачи!» — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сейчас Черчесов пребывает в статусе свободного агента. Его последним местом работы была сборная Казахстана.