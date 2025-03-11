Сэр Алекс Фергюсон прокомментировал новость о строительстве нового стадиона «Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон отреагировал на новость о том, что манкунианский клуб планирует построить новый стадион на замену «Олд Траффорд». Новая арена «красных дьяволов» будет вмещать 100 тыс. зрителей.

«Манчестер Юнайтед» всегда должен стремиться к лучшему во всём, что он делает, на поле и за его пределами, и это касается и стадиона, на котором мы играем. «Олд Траффорд» хранит столько особых воспоминаний для меня лично, но мы должны быть смелыми и воспользоваться этой возможностью, чтобы построить новый дом, подходящий для будущего, где будет твориться новая история», — приводит слова Фергюсона официальный сайт клуба.

Сэр Алекс Фергюсон — один из самых успешных тренеров в истории футбола. Он был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв 13 титулов в Премьер-лиге, 5 Кубков Англии и дважды — Лигу чемпионов УЕФА. Фергюсон славился своей способностью строить команды, мотивировать игроков и адаптироваться к изменениям в футболе. Его стиль лидерства и управленческие качества оставили неизгладимый след в данном виде спорта.