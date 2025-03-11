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CAS продолжает разбирательства по делу ЦСКА и экс-тренера Федотова

CAS продолжает разбирательства по делу ЦСКА и экс-тренера Федотова
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В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация продолжает разбирательства по делу московского ЦСКА и экс-тренера армейцев Владимира Федотова.

«Продолжается разбирательство по этому делу, и в настоящее время группа CAS находится на обсуждении. На данный момент у меня нет дополнительной информации, которую я мог бы вам предоставить», — сообщили в пресс-службе CAS корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, российский специалист тренировал красно-синих с 2022 по 2024 год. Его контракт с ЦСКА был рассчитан на три года. В минувшем июне армейцы объявили об уходе Федотова с занимаемой им должности. В августе стало известно, что тренер подал иск к армейцам в Палату по разрешению споров РФС на 200 млн рублей. Однако она отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА за досрочный разрыв соглашения, после чего специалист обратился в CAS.

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