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Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Ван Дейк — о матче с «ПСЖ»: надеюсь, «Ливерпуль» выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Ван Дейк — о матче с «ПСЖ»: надеюсь, «Ливерпуль» выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». В первой игре парижане уступили со счётом 0:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны сохранять идеальный настрой, верить и быть уверенными в себе, но при этом оставаться достаточно скромными, чтобы бежать, сражаться и бороться в течение 90 с лишним минут. Сегодня вечером мы принимаем на домашней арене «Пари Сен-Жермен» и надеемся выйти в четвертьфинал. Не думаю, что мне нужно много говорить о качестве наших соперников. Вы и сами всё видели в первом матче. Сегодня мы выйдем на поле и будем сражаться от начала и до конца. Надеюсь, нам удастся создать ещё одну прекрасную ночь на «Энфилде», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице и участвовал в стыковых матчах. «Ливерпуль» занял первую строчку на общем этапе и получил прямую путёвку в 1/8 финала.

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