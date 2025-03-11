Ван Дейк — о матче с «ПСЖ»: надеюсь, «Ливерпуль» выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». В первой игре парижане уступили со счётом 0:1.

«Мы должны сохранять идеальный настрой, верить и быть уверенными в себе, но при этом оставаться достаточно скромными, чтобы бежать, сражаться и бороться в течение 90 с лишним минут. Сегодня вечером мы принимаем на домашней арене «Пари Сен-Жермен» и надеемся выйти в четвертьфинал. Не думаю, что мне нужно много говорить о качестве наших соперников. Вы и сами всё видели в первом матче. Сегодня мы выйдем на поле и будем сражаться от начала и до конца. Надеюсь, нам удастся создать ещё одну прекрасную ночь на «Энфилде», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице и участвовал в стыковых матчах. «Ливерпуль» занял первую строчку на общем этапе и получил прямую путёвку в 1/8 финала.