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В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Матвею Кисляку

В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Матвею Кисляку
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к 19-летнему полузащитнику армейцев Матвею Кисляку. Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые интересовались у стороны футболиста, готов ли он к переходу.

«Кисляк много кому может нравиться. И с учётом его игры было бы странно, будь иначе. Но у Матвея пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба. Тут даже не о чем говорить», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

В сезоне-2024/2025 центральный полузащитник Матвей Кисляк 19 раз появлялся на поле в матчах московского ЦСКА во всех турнирах. 19-летний хавбек отметился одним забитым мячом. За 10 туров до конца чемпионата России армейцы занимают шестое место в турнирной таблице с 35 очками в 20 матчах.

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