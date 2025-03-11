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Семак: очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID

Семак: очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поведение болельщиков по ходу игры 20-го тура с «Факелом». Напомним, полузащитник «Зенита» Вендел получил прямую красную карточку в этой встрече за неприличный жест в адрес фанатов воронежской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Что касается ситуации по болельщикам, то здесь всё, мне кажется, очень очевидно. Сейчас очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID, потому что те люди, которые себя так ведут, они должны нести справедливое наказание. У нас есть прекрасная возможность убедиться в том, что эта система работает», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43 очка). «Факел» располагается на 15-м месте. Воронежская команда набрала 14 очков.

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