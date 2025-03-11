Шикунов: «Спартак» сражался с «Рубином», но грубая ошибка сломала игру

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался по итогам матча 20-го тура РПЛ между красно-белыми и «Рубином» (1:2).

«Не скажу, что поражение «Спартака» от «Рубина» является неожиданным. Все знали, что красно-белым в Казани будет очень тяжело, там никогда не бывает сладко. Тем более Рахимов умеет настроить футболистов на такие матчи. Взять того же Даку, который не уступает спартаковским исполнителям. Плюс «Рубин» показал бойцовские качества и сражался до конца. «Спартак» тоже сражался, но грубая ошибка сломала игру, и всё пошло по-другому.

Естественно, игра «Спартака» не могла быть яркой сразу после зимней паузы. У всех команд РПЛ блёклая игра, даже у «Зенита». Но все клубы бьются, потому что всем нужны очки», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.