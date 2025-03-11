Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: «Спартак» сражался с «Рубином», но грубая ошибка сломала игру

Шикунов: «Спартак» сражался с «Рубином», но грубая ошибка сломала игру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался по итогам матча 20-го тура РПЛ между красно-белыми и «Рубином» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

«Не скажу, что поражение «Спартака» от «Рубина» является неожиданным. Все знали, что красно-белым в Казани будет очень тяжело, там никогда не бывает сладко. Тем более Рахимов умеет настроить футболистов на такие матчи. Взять того же Даку, который не уступает спартаковским исполнителям. Плюс «Рубин» показал бойцовские качества и сражался до конца. «Спартак» тоже сражался, но грубая ошибка сломала игру, и всё пошло по-другому.

Естественно, игра «Спартака» не могла быть яркой сразу после зимней паузы. У всех команд РПЛ блёклая игра, даже у «Зенита». Но все клубы бьются, потому что всем нужны очки», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Маркиньос высказался о новичках «Спартака» Солари и Гарсии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android